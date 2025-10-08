Ankara’da Yapay Zeka ile Tavuk Islahı Çalışmaları Başladı

YERLİ YUMURTACI DAHİYATINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

ANKARA’daki Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, yıllık 100 bin civarında yerli yumurtacı damızlık civcivin sektöre kazandırıldığı bir merkez olma özelliği taşıyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uçar, her yıl ülke içerisinde kalan 700 bin dolara yakın bir pay sağladıklarını, bu miktarın artması için yapay zekayı kullanmayı hedeflediklerini ve yıl sonuna kadar test çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan enstitü, yumurta tavukçuluğu alanında damızlık materyalinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor.

DAMIZLIK ARAŞTIRMALARI VE İŞBİRLİKLERİ

Enstitü, farklı ırkların birleştirilmesi sonucunda tescil alan dört yumurtacı melez ile her yıl 100 bin yumurtacı damızlık civciv sağlıyor. Bunun yanı sıra ıslah çalışmaları ile yetiştirme ve besleme konularında üniversiteler, kamu araştırma kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yaparak verimlilik artırmaya yönelik projeler geliştiriliyor. Şu ana kadar 44 ıslah, 42 yetiştirme, 51 besleme, 9 ekonomi ve 2 sağlık projesi olmak üzere toplamda 148 proje başarıyla tamamlandı.

DAMIZLIK MATERYALİ SAĞLAMA KAPASİTESİ

Doç. Dr. Uçar, ana faaliyetlerinin yumurta tavuğu ıslahı olduğunu vurgulayarak, “Yetiştirdiğimiz 12 saf hattımız ile bugüne dek geliştirdiğimiz dört yerli ve milli hibrit mevcut. Bu hayvanların ıslah özelliklerine göre her yıl yeni jenerasyonlar elde ediyoruz. Elde edilen sonuçlara göre ikili melez, üçlü melez veya dörtlü melez hibritler üretiyor ve sektöre kazandırmayı amaçlıyoruz. Hibritlerin ebeveynlerinin yaklaşık yüzde 15’inin enstitümüzde geliştirilmesi sağlanıyor, bu da yıllık ortalama 100 bin damızlık civcive denk geliyor” şeklinde açıklamada bulundu.

KREM RENKLİ YUMURTA ÜRETİMİNE YENİ ADIMLAR

Uçar, tescil edilen yerli ve milli yumurtacı hibritlerin “Atak”, “Atak-S”, “Atabey” ve “Akbay” olduğunu aktararak, “Atak ve Atak-S kahverengi yumurta üretiyor. Atabey ve Akbay ise beyaz yumurta yapan hibritler. Krem renkli yumurtacı hibrit için de yeni çalışmalar başlattık. 3-4 yıl içinde bu üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Yıllık 5 milyon yumurta üretiyoruz, ancak asıl üretimimiz damızlık civciv” ifadesini kullandı. Uçar, kahverengi yumurtacı hibritlerde belirli bir başarı sağladıklarını ve beyaz yumurtacı hibritlerin oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

TEKNOLOJİ İLE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Hedeflerine ulaşmak için gayret sarf edeceklerini ve teknolojiyi daha fazla kullanmak istediklerini belirten Uçar, “İş gücü zorlaşıyor. Bu nedenle verilerimizi daha objektif yöntemlerle almayı amaçlıyoruz. Bu amaçla yapay zekayı projelerimize entegre edeceğiz. Yıl sonunda ilk test çalışmalarımızı tamamlayacağız. Her bir tavuğun analizine yönelik görüntü işleme sistemleri kullanıyoruz. Makine öğrenmesi ile yumurtanın ağırlığını yüzde 98 doğrulukla tespit edebiliyoruz” dedi. Ayrıca, yem tüketimini belirlemeye yönelik farklı sistemler üzerinde de çalışmaların devam ettiğini aktardı.