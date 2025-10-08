Ankara’da Yapay Zeka İle Tavuk Islahına Başlandı

YAPAY ZEKANIN ENTEGRASYONU

ANKARA’da bulunan Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, yıllık 100 bin kadar yerli yumurtacı damızlık civcivin sektöre kazandırılmasını sağlıyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uçar, her yıl 700 bin dolar civarında paranın ülke içinde kalmasını sağladıklarını ifade ediyor. Bu payın artışı için yapay zekayı kullanmayı planladıklarını ve yıl sonunda test çalışmalarının tamamlanmış olacağını belirtiyor. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, yumurta tavukçuluğu sektöründe damızlık hayvan materyali bakımından dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Farklı ırkların birleşimiyle tescil alan 4 yumurtacı melezden her yıl 100 bin civciv üretiliyor.

ISLAH ÇALIŞMALARI VE PROJELER

Uçar, ana faaliyetlerinin yumurta tavuğu ıslah çalışmaları olduğunu ifade ediyor. “Yetiştirdiğimiz 12 saf hattımız var. Bunlardan geliştirdiğimiz 4 yerli ve milli hibrit bulunuyor. Bu saf hat hayvanlarının ıslah özelliklerine göre her yıl yeni jenerasyonlar elde ediyoruz. Bu sonuçlara dayanarak ikili, üçlü ve dörtlü melez hibritler üretmekteyiz. Sektörün ihtiyaç duyduğu hibritlerin ebeveynlerinin yüzde 15’inin enstitümüzde geliştirildiği, yılda 100 bin damızlık civcive denk geldiği ortadadır. Enstitü olarak ihtiyaç duyulan bütün damızlık materyalini sağlayabilecek durumdayız” diye açıklıyor.

KREM RENKLİ YUMURTACILAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Uçar, tescil edilen yerli hibritlerin adlarını “Atak”, “Atak-S”, “Atabey” ve “Akbay” olarak sıralıyor. Atak ve Atak-S kahverengi yumurta, Atabey ve Akbay ise beyaz kabuklu yumurta üretiyor. Krem renkli yumurtacı hibritle ilgili çalışmaların başladığını belirten Uçar, bu süreçte yeni bir saf hat oluşturulacağını ve 3-4 yıl içinde krem yumurta üretiminin sağlanacağını söylüyor. “Yıllık 5 milyon yumurta üretmekteyiz ancak asıl amacımız damızlık civciv üretmektir. Yılda 100 bin civciv üreterek, ülke ekonomisine 700 bin dolar fayda sağlıyoruz” diyen Uçar, hedeflerinin bu katkıyı artırmak olduğunu ifade ediyor.

TEST ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI

Uçar, hedefe ulaşmak için teknolojiyi etkin kullanmanın önemini vurguluyor. “İş gücü zorluğu artıyor, bu yüzden bireysel verilere dayanmak yerine daha objektif yöntemlerle veri toplamaya çalışıyoruz. Yapay zekayı çalışmalarımıza entegre edeceğiz ve yıl sonunda ilk test çalışmalarını bitirmiş olacağız” diyor. Uçar, her bir tavuğun özel kodları ve kanat numaraları olduğunu belirtirken, görüntü işleme sisteminden faydalanacaklarını, yumurta ağırlığını yapay zeka ile yüzde 98 doğrulukla tespit ettiklerini belirtiyor. Ayrıca, yem tüketimini belirlemeye yönelik farklı sistemler üzerinde de çalışacaklarını ifade ediyor.