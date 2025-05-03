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Ankara’da Yarın Koşu Nedeniyle Trafik Kapalı

KOŞU ETKİNLİĞİ NEDENİYLE YOLLAR KAPANACAK

Ankara’da yarın gerçekleşecek olan “Run Atakule Koşusu” etkinliği sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyon nedeniyle yarın saat 08.00’den itibaren ihtiyaç duyulması halinde Şehit Ersan Caddesi ve bu caddeye açılan And Sokak, Çoban Yıldızı Sokak (karşılıklı girişleri), Kezban Sokak ve Kabataş Sokak girişleri ile Çankaya Caddesi’ne açılan Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi ve 27 Aralık Sokak girişlerinin trafiğe kapatılabileceği ifade ediliyor.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI BÖLGELER BELİRLENDİ

Ayrıca, etkinliğin sürdüğü süre zarfında Çankaya Caddesi’nin Cinnah Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan kısmının, Atatürk Bulvarı’nın Çankaya Caddesi ile Şehit Ersan Caddesi kesişimi arasında bulunan bölümünün ve Cinnah Caddesi’nden Çankaya Caddesi’ne dönüş varyantının da araç trafiğine kapalı olacağı bildiriliyor.

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