Ankara’da Yaya Yoğunluğu Var

YAŞANAN OLAY

Ankara’da yoğun yaya trafiğinin olduğu bir caddede ‘drift’ yapmaya çalışan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybetti. Facianın eşiğinden dönen bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Elmadağ ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi’nde çekilen görüntülerde, Tofaş Şahin model aracıyla ilerleyen sürücünün, kalabalık bir zamanda drift yapma çabası dikkat çekti. Ancak sürücü, aracını kontrol edemeyerek kaldırıma sürüklendi.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Bu durum, çevredeki esnaf tarafından sıkça şikayet konusu haline geldi. İşletme sahipleri, ilçelerinde sürekli olarak bu tür tehlikeli olayların yaşandığını belirtiyor ve yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyor. Olay, yerel halkın güvenliği için gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.