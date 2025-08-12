Haberler

Ankara’da Yaz Spor Okulları İlgi Görüyor

BEYPAZARI’NDA YAZ SPOR OKULLARINA YOĞUN İLGİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Beypazarı Belediyesi, yaz spor okulları çerçevesinde Ferhat Yağmur Değer Tesislerinde çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu eğitimlerle çocukların bedensel gelişimine destek sağlanıyor ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

PROFESYONEL HOCALARLA KURS DÖNEMİ

Belediye Spor Kulübü Başkanı Öner Güler, “Okulların tatil olmasıyla yaz sezonunda çocuklarımıza yönelik profesyonel hocalarımız eşliğinde kurslarımıza başladık. İnşallah çocuklarımızı mutlu edebildik.” diyerek yapılan çalışmaların önemine değindi. Bu kurslar, çocukların hem eğlenmesini hem de sporla ilgilenmesini sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgası Yaşandı

Birecik'te arazi tartışması yüzünden yaşanan kavgada amca ile yeğeni hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de basında yer aldı.
Haberler

Fenerbahçe, 5-2 Feyenoord’u yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off aşamasına adını yazdırdı. Takım, maçta beş farklı oyuncudan goller buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.