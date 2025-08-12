Ankara’da Yaz Spor Okulları İlgi Görüyor

BEYPAZARI’NDA YAZ SPOR OKULLARINA YOĞUN İLGİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Beypazarı Belediyesi, yaz spor okulları çerçevesinde Ferhat Yağmur Değer Tesislerinde çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu eğitimlerle çocukların bedensel gelişimine destek sağlanıyor ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

PROFESYONEL HOCALARLA KURS DÖNEMİ

Belediye Spor Kulübü Başkanı Öner Güler, “Okulların tatil olmasıyla yaz sezonunda çocuklarımıza yönelik profesyonel hocalarımız eşliğinde kurslarımıza başladık. İnşallah çocuklarımızı mutlu edebildik.” diyerek yapılan çalışmaların önemine değindi. Bu kurslar, çocukların hem eğlenmesini hem de sporla ilgilenmesini sağlıyor.