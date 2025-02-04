Ankara’da Yeni Hayatını ve Aşkı Buldu

ERKAN GEÇKALDI’NIN YENİ YAŞAM HİKAYESİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’da anneannesini kaybeden 36 yaşındaki Erkan Geçkaldı, ağır hasar gören evlerinden annesi ve ablası ile sağ çıkıp Ankara’ya taşındı. Erkan Geçkaldı, burada güvenlik görevlisi olarak işe başladığı firmada tıpkı kendisi gibi güvenlik görevlisi olan Rabia Geçkaldı ile tanışıp evlenerek yeni bir yaşam kurdu. 6 Şubat 2023’te Hatay’da yaşanan depremlerde anneannesi Meryem Dağ’ı Zafer Apartmanı’nın enkazında kaybeden Geçkaldı, Ankara’ya taşındıktan sonra başkentte yeni bir yaşam inşa etti.

YENİ BİR İŞ VE AİLE KURMAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kariyer Merkezi aracılığıyla özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Geçkaldı, aynı iş yerinde güvendiği Rabia Geçkaldı ile tanıştı ve evlendi. Hatta Erkan Geçkaldı, “Depremin yarattığı travmayı 6 ay önce evlendiğim eşimin desteği ile aştım” ifadesini kullandı. Deprem felaketinde anneannesi ve yakınlarının kaybını yaşayan Geçkaldı, çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

ANILAR VE DESTEK

Deprem sonrası 4 gün içinde Ankara’ya taşındıklarını söyleyen Erkan Geçkaldı, “Arkadaşlarımız yardımcı oldular. Burada önce iş buldum. ABB Kariyer Merkezi sağ olsun, 18 Şubat’ta özel bir şirkette iş başı yaptım” şeklinde konuştu. Süreci hızlı bir şekilde atlatarak kendi hayatlarını yeniden kurmaya çalıştıklarını ifade eden Geçkaldı, “Konteyner kentte bir süre kaldım. Rabia ile iş yerinde tanıştık. 2024 Nisan ayında nişanlandık, Ağustos ayında da düğünümüz oldu. Yuvamı kurdum. Hayatımda değişiklik oldu” dedi.

PSİKOLOJİK YÜKLER VE PAYLAŞIM

Hatay’da hala devam eden çalışmaları gündeme getiren Erkan Geçkaldı, “Hatay’da geçirdiğim her saniye benim için büyük bir yük bıraktı. Çok fazla artçı deprem yaşadık ve bu bize psikolojik olarak ağır geldi. Aklımızdan çıkmayan bir anı olarak kaldı” ifadelerini kullandı. Evlendikten sonra çok güzel insanlarla tanıştığını belirten Geçkaldı, “Yaşadığımız kötü felaketi hafifletmek için paylaşımlarımız şart. Çevremizdeki insanlar bu konuda bize yardımcı olarak acılarımızı hafifletiyor” diye belirtti.