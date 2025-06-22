Ankara’da Yeni Stadyum İnşaatı Devam Ediyor

ÇELİK ÇATI AÇIKLIĞINA SAHİP STADYUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TOKİ iş birliğiyle Ankara’da yapımı devam eden yeni stadyum, 285 metre uzunluğunda çelik çatı açıklığı ile dünyanın en uzun çatı açıklığına sahip üçüncü stadyumu olma özelliğini taşıyor. 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine inşa edilen bu kompleksin inşaat aşamasında, Bakan Murat Kurum ve Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor” mesajını aktardı.

İNŞAAT GELİŞİMİ VE KAPASİTE

2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine TOKİ tarafından hayata geçirilen projede çalışmalar hızla sürüyor. 160 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak stadyum, UEFA ve FIFA kriterlerine uygun şekilde inşa ediliyor. Tamamlandığında 45 bin seyirci kapasitesine sahip olacak bu stadyum, Ankara’nın spor alanındaki önemli bir merkezini oluşturacak. Bakan Kurum, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak” derken, Bakan Osman Aşkın Bak, “Sadece haftanın bir günü değil, 7 gün 24 saat yaşayan stadyum Ankara’ya çok yakışacak” dedi.

FUTBOL TOPU GÖRÜNÜMÜ VE İNŞAAT İLERLEMESİ

Ankara’da inşası devam eden stadyum, futbol topu görünümünde tasarlandı. Kompleks, aynı zamanda konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonunu da barındıracak. İnşaat sürecinde genel ilerleme seviyesi yüzde 65’e ulaştı. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 5 bin 500 fore kazık imalatı gerçekleştirildi. Betonarme inşaat ve duvar inşası aşamasında ise yüzde 90’lık bir tamamlanma oranına ulaşıldı. Çelik konstrüksiyon imalatında da yüzde 42 seviyelerine gelindi.