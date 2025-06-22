Ankara’da Yeni Stadyum İnşaatı Devam Ediyor

YENİ STAT YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR

Ankara’da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerinde TOKİ tarafından hayata geçirilen stadyum kompleksi inşaatındaki çalışmalar süratle devam ediyor. 160 bin metrekare kapalı alana sahip, UEFA ve FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edilen bu stadyum tamamlandığında 45 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşacak.

BAKANLARDAN PAYLAŞIMLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stadyum inşaatının son durumuna dair görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak” şeklinde ifade etti. Bakan Osman Aşkın Bak ise, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Sadece haftanın bir günü değil, 7 gün 24 saat yaşayan stadyum Ankara’ya çok yakışacak” sözleriyle projeye vurgu yaptı.

FUTBOL TOPU ŞEKLİNDE YAPILACAK

Ankara’da inşası süren bu stadyum, ABD ve Çin’deki örneklerinin ardından 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü stat olacak. Futbol topu görünümünde tasarlanan komplekste konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve farklı branşlarda birçok spor salonu da yer alacak.

İNŞAATTA ÖNEMLİ AŞAMALAR

Stadyum inşaatında genel ilerleme oranı yüzde 65 seviyesine ulaşmış durumda. Zemin iyileştirmesi için yaklaşık 5 bin 500 adet fore kazık imalatı gerçekleştirilmişken, betonarme inşaat ve duvar inşası yüzde 90 oranında tamamlandı. Çelik konstrüksiyon imalatında ise yüzde 42 gibi bir seviyeye gelindi. Diğer ince imalatlar da hızla sürüyor.