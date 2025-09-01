Ankara’da Yıkım Çalışmaları Başladı

Ankara’nın simge noktalarından İtfaiye Meydanı’ndaki iş yerlerinde yıkım çalışmaları başladı. Esnaf, yaşadıkları zor durumdan dolayı yıkıma karşı tepkilerini dile getirdi. Altındağ ilçesinde yer alan Temiz Sokak’ta devam eden yıkım faaliyetleri, dükkan sahipleri arasında huzursuzluk yarattı. İşletme sahipleri, iş yerlerinin boşaltılma isteğinin herhangi bir resmi tebligat olmadan yapıldığını iddia ederek, bu durumun kendilerini mağdur ettiğini bildirdi. Ayrıca, yıkımın sadece kendilerini değil, aynı zamanda Ankara halkını da olumsuz etkileyeceği üzerindeki durumu vurguladılar.

70 YILDIR BURADA

İtfaiye Meydanı’nda 70 yıldır esnaflık yapan Mehmet Dağkolu, amcasının inşa ettiği dükkanın yıkıldığını belirtti. “Geçen hafta salı günü bildiri yaptılar, bugün yıktılar. Biz mağduruz, devletten yardım istiyoruz. Yerimize göre bir yer versinler. Tapusu yok ama 70 yıldır buranın sahibiyiz. Ekmek yiyoruz burada. Çoluğumuz çocuğumuz var. Aniden oldu, bize daha önce yazı gelmedi. Direkt geldiler, sizin buraya yol gözüküyor dediler ve yıktılar. Elimizde bir sürü malımız var. Malımı aldım depoya koydum. Çöp içinde kaldım şu anda. Devletten yardım istiyorum yol göstersin bana” diye konuştu.

MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Dükkanı yıkılan bir diğer işletme sahibi Şaban Yalçın ise, 60 yıldır bu dükkanda bulunduğunu ifade ederek, “O zamandan beri yıkılacak denildi ama bir şey olmadı, sonunda yıkıldı. Bize 1-2 ay önce ne tebligat geldi ne de başka bir şey geldi. Hiç müsaade bile vermiyorlardı. Malı toplamak için 5 gün müsaade verdiler. 5 gün sonra da geldiler, yıktılar. O zamanın parasıyla 5-6 daire alınacak para verilmiştir buraya. Sadece tapusu yok. Mağduruz, malları götürüp depoya koyduk. Ne olacak o mallar, onu da bilmiyorum” diye sözlerine ekledi.