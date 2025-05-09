Ankara’da Yoğun Yağış Ve Rüzgar

ŞIDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR ANKARA’DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Ankara’da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bu durum, başkentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Yağışın ardından birçok bölgede sürücüler, su birikintileri sebebiyle yol almakta zorlandı.

ULAŞIMDA SORUNLAR VE TRAFİK SIKINTISI

Trafiğin yoğun olduğu alanlarda, yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Bu sürede belediye ekipleri, suyla kaplanan alanlarda çalışma yaparak durumu düzeltmeye çalıştı. Ayrıca, kuvvetli rüzgar sebebiyle kafe ve restoranların sandalyeleri devrildi. Bazı vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı korunmak için koşarak sığınacak yerler aradı.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.