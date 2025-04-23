Ankara’da Yollar 23 Nisan İçin Kapatılacak

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLER NEDENİYLE YOLLARI KAPATACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehir genelinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşımda, etkinliklerin gerçekleşeceği gün olan 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla belirli güzergahların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

YOLLARIN KAPANACAĞI BÖLGELER

Açıklamada, kapatılacak yollar arasında GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısmı, Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ve İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasında kalan kısmı bulunuyor.

DİĞER KAPATILACAK YOLLAR

Ek olarak Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölüm, Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki kısmı, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Atatürk Bulvarı kavşağı arasındaki bölüm ve Celal Bayar Bulvarı dahil tüm bağlı varyantlar da araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca, tren garı ve Ulaştırma Kavşağı’na açılan tüm varyantların trafiğe kapatılacağı bilgisi verildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.