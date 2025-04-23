Ankara’da Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

ANKARA’DA TRAFİK KAPATILMALARI DUYURULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle belirli yolların trafiğe kapatılacağını belirtti.

KAPATILACAK YOLLAR BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren, ihtiyaç duyulması halinde; GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmının araç trafiğine kapalı olacağı ifade edildi. Ayrıca; Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki kısım da aynı şekilde kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARA UYUM ÇAĞRISI

Kapatılacak diğer yollar arasında Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü, Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki kısım, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasındaki alan ve Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan varyantların tamamı yer aldı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaret ve levhalarına uymaları gerektiğini hatırlattı.