Ankara’da Yollar Trafiğe Kapatılacak

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YOL KAPATMA DUYURUSU

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle kentin çeşitli noktalarında araç trafiğine kapatmalar yapılacağını duyurdu. Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile özellikle 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren bazı yolların kapatılacağını belirtti.

KAPATILACAK YOLLAR VE BÖLGELER

Açıklamada, kapatılacak yollar arasında GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü bulunuyor. Ayrıca, Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı ve İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü de trafiğe kapatılacak.

Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölümü, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki kısmı, Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki bölümü, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Atatürk Bulvarı arasındaki kısmı ve Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan tüm varyant yollar da kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaret ile levhalarına dikkat etmelerini hatırlattı.