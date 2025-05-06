Ankara’da Yürüyüşte Olay Yaşandı

Olayın Gelişimi ve Şoförün Durumu

Ankara’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüş için CHP’li milletvekillerini 1. Meclis’e taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak aracı bir polis memurunun üzerine sürdü. Olay anında, trafik polisi otobüsün yanına kaçarak potansiyel bir trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

Soruşturma ve Kısıtlamalar

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, şoför Gökhan Gülyurt gözaltına alındı. Hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘ev hapsi’ kararı verildi. Ancak son gelişmelerle birlikte, yapılan itiraz üzerine Gülyurt’un ‘ev hapsi’ kararı kaldırıldı ve elektronik kelepçesi de çıkarıldı.

CHP’den Konuya İlişkin Açıklama

Bu gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Emir, “Olayın ardından verilen ev hapsi kararı kaldırıldı” şeklinde bir açıklama yaptı.