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Ankara’da Zemin Kayması: Bina Boşaltıldı

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İNŞAAT ALANINDAKİ GÖÇÜNTÜLER HEMEN YAŞANDI

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yürütülen inşaat genişletme çalışmaları sırasında kazılan zemin, gece meydana gelen yağmurun etkisiyle kaydı. Bu durum, inşaatın üst kısmındaki 10 katlı ve 36 daireli apartmanda yaşayan vatandaşlar için büyük bir endişe yarattı.

KENTTE GECENİN HUZURSUZLUĞU

Apartman sakinleri, yaşanan bu olay nedeniyle korkuyla geceyi dışarıda, akrabalarının evlerinde veya araçlarında geçirmek zorunda kaldı. Bu çekişmeli anlar, ilgili bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyen durumların farkına varılması gerektiğini gösteriyor.

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