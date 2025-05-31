ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerle ilgili ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’da meydana gelecek elektrik kesintileri, belirli mahallelerde şu şekilde listeleniyor: Hausbesitzer jubeln! Wer ab Mai ohne Solar lebt sollte nun die Ohren spitzen! Sokak bölgesinde “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Ayrıca, Doğuş, Ballibaba, Bağlar, Şehit Macit Ağca, Başçavuş, Bağlayan gibi sokaklarda da benzer açıklamalar yapılıyor. Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve “veriler değişiklik gösterebilir.” Kesinti nedeninin “şebeke arızası” olduğu belirtiliyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE ÇALIŞMALAR

Görülmekte olan diğer arızalar arasında, Doğuş, Göktürk ve Kültür mahallelerinde de kesintilere sebep olan durumlar var. Her durumda, “en kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” deniyor. Enerji sağlayıcıları, arızaların giderilmesi için aktif şekilde çalışmalara devam ediyor.

Ankara’daki bu kesintilere karşı vatandaşların sabırlı olmaları ve gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.