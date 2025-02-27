Ankara’daki Kazada 8 Kişi Yaralandı

KAZA YERİ VE OLAYIN GÜNÜ

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Çayırhan Yolu’nun 6’ncı kilometresinde gerçekleşti. Çayırhan yönüne ilerleyen Refik Metin’in kullandığı minibüs, kavşaktan geçerken tali yoldan gelen İsmail Çakmak’ı hafif ticari aracıyla çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR VE HASTANE GÖTÜRÜLMELERİ

Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail Çakmak, yanında bulunan Necla Özmen (53) ile minibüsteki 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne taşındı. İsmail Çakmak’ın durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.