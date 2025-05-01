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Ankara’daki Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ

Ankara’nın çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Polatlı, Mamak ve Beypazarı gibi ilçelerde etkisini gösteren yoğun yağış, cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Bu durum, trafikte aksamalar yaşanmasına yol açtı.

TRAFFIC AKSAMALARI

Yağışların yoğunluk gösterdiği bölgelere bağlı olarak, bu şartlar trafiği olumsuz etkileyerek sürücüler için zorlu anlar yarattı. Basit yollarında bile su birikintileri oluşması, hareketliliği kısıtladı. Bu yüzden sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

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