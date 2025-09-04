Haberler

Ankara’daki Şampiyonada Afyonkarahisar Başarı Elde Etti

SPORCULAR BAŞARILARIYLA GÖZ DOLDURDU

Ankara’da devam eden Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ı temsil eden sporcular, kayda değer başarılar sergiledi. Yeni Aktif Yaşam Spor Kulübü’nün sporcusu Abdullah Karakaya, 45 kilogram kategorisinde göstermiş olduğu performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü kazandı ve Kürsüde Afyonkarahisar’ın gururu haline geldi.

İKİ SPORCU ÇEYREK FİNALDE MÜCADELE ETTİ

Aynı kulüpten olan Burak Demirtaş ve Ediz Demirtaş, çeyrek finalde verdikleri zorlu mücadeleyle ilk 16’ya girmeyi başardı. Bu başarıları, spor dünyasında Afyonkarahisar’ın adını daha da duyuruyor.

Google, 4 Eylül’de erişilemedi

Google hizmetleri Türkiye dahil 10 ülkede 30 dakika boyunca kesintiye uğradı. YouTube, Spotify ve arama motoru gibi platformlara erişim yeniden sağlandı.
Afyonkarahisar’da Uyuşturucudan Üç Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen trafik kontrolünde, 3 kişi uyuşturucu maddeyle yakalanarak tutuklandı. Araçta toplamda 20,45 gram uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

