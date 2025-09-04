Ankara’daki Şampiyonada Afyonkarahisar Başarı Elde Etti

SPORCULAR BAŞARILARIYLA GÖZ DOLDURDU

Ankara’da devam eden Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ı temsil eden sporcular, kayda değer başarılar sergiledi. Yeni Aktif Yaşam Spor Kulübü’nün sporcusu Abdullah Karakaya, 45 kilogram kategorisinde göstermiş olduğu performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü kazandı ve Kürsüde Afyonkarahisar’ın gururu haline geldi.

İKİ SPORCU ÇEYREK FİNALDE MÜCADELE ETTİ

Aynı kulüpten olan Burak Demirtaş ve Ediz Demirtaş, çeyrek finalde verdikleri zorlu mücadeleyle ilk 16’ya girmeyi başardı. Bu başarıları, spor dünyasında Afyonkarahisar’ın adını daha da duyuruyor.