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Ankara’daki Su Kesinti Saatleri Açıklandı

ANKARA’DA SU KESINTISI DUYURUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 1 Nisan’da Ankara’daki su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Merak edilen “sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtı haberimizde.

POLATLI İLÇESİNDE SU KESINTISI

Arıza Tarihi: 1.04.2025 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.04.2025 15:00:00
Detay: “Plansız su kesintisi: Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi, Akıncılar Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”
Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi’nin bir bölümü

ÇANKAYA İLÇESİNDE SU KESINTISI

Arıza Tarihi: 1.04.2025 14:10:00
Tamir Tarihi: 1.04.2025 17:30:00
Detay: “Alaca Atlı Mahallesi, 3425 Sokak No 7 önünde bulunan 110’luk P boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.”
Etkilenen Yerler: Alaca Atlı Mahallesi, 3426 Sokak, 3425 Sokak, 3424, 3422, 3421, 3420, 3418, 3417, 3416, 3415 tamamı.

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