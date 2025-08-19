Ankara’daki Su Kesintileri Duyuruldu

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİ DUYURUSU

Ankara’da 19 Ağustos günü su kesintisi yaşanacak yerler, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklandı. Söz konusu kesintilerin hangi saatlerde olacağı merak ediliyor. ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden, bulunduğunuz ilçeye göre su kesintileri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. ASKİ tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

KAHRAMANKAZAN’DA SU KESİNTİSİ

Kahramankazan’da 19.08.2025 tarihinde saat 08:15’te başlayan su kesintisi, 19.08.2025 tarihinde saat 23:35’te sona erecek. Açıklamada, “Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından dolayı plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı. Etkilenen yerler arasında Saray Mahallesi ve Saraykent Sanayi Sitesi HAB bölgesi bulunmaktadır.

SİNCAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Sincan ilçesinde 19.08.2025 tarihinde saat 08:50’de meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintinin 19.08.2025 tarihinde saat 20:00’de biteceği belirtiliyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” şeklindeki mesajla, etkilenen yerler Hürriyet Mahallesi’nin tamamı olarak açıklanmıştır.

MAMAK’TA SORUNLAR YAŞANMAKTA

Mamak ilçesinde, 19.08.2025 tarihinde saat 13:00’de, Bostancık Mahallesi’nde Enerjisa kaynaklı enerji kesintisinden dolayı basınç düşüklüğü ve su sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Kesintinin aynı gün 17:00’de sona ermesi planlanıyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” mesajı ile durumun açıklığı sağlanmış. Etkilenen yerler, Başak, Bostancık ve Ekin mahallelerinin tamamıdır.

GÖLBAŞI VE POLATLI’DA İKİ FARKLI KESİNTİ

Gölbaşı ilçesinde 19.08.2025 tarihinde 15:50’de Kızılcaşar Mahallesi 29 Ekim Caddesi’ndeki içme suyu hattında bir arıza meydana gelmiş olup, kesintinin 18:00’de sona ermesi bekleniyor. Etkilenen yerler arasında Tek Yapı Kooperatifi bulunuyor.

Polatlı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde Atatürk Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım hattında yaşanan arıza nedeniyle 19.08.2025’te saat 16:00’da kesinti başlıyor ve 22:00’de tamamlanması öngörülüyor. “Sabır ve anlayışınıza teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” açıklamasıyla etkilenen yerlerin Cumhuriyet, Zafer, Yeni Mahalle ve Kurtuluş Mahallesi olduğu açıklandı.