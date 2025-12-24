Ankara’daki Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı Nedeniyle Düştü

Ankara bir uçak kazası haberiyle sarsıldı. Dün akşam saatlerinde Libya’nın Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki ekip ile birlikte uçan özel bir jet, Ankara’dan kalktıktan çok kısa bir süre sonra radar sisteminden kayboldu. Arama kurtarma takımları ve acil durum ekipleri hemen harekete geçti. Ancak, korkulan haber kısa bir süre sonra doğrulandı.

DÜŞEN JETİN ENKAZINA ULAŞILDI

Libya’nın Genelkurmay Başkanı ve ekip üyeleriyle birlikte seyahat eden özel uçağın crash olduğu bildirildi ve düşen uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedildi. İçişleri Bakanı, kazayla ilgili olarak “Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.” şeklinde açıklama yaptı.

DURAN: “20.17’DE HAVALANDI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Hadda ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan hemen sonra düşmesine dair bir paylaşımda bulundu. Duran, “23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jet, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur.” bilgisini paylaştı.

HAVADA ELEKTRİK ARIZASI VE ACİL İNİŞ ÇAĞRISI

Alınan bilgilere göre, jetin kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir sorun meydana geldi. Pilotun, hava trafiğiyle bağlantı kurarak uçakta elektrik arızası olduğunu bildirdiği öğrenildi. Arıza bildiriminin ardından geri dönden uçağın, acil iniş talep ettiği kaydedilirken, sonrasında radar bağlantısının koptuğu bildirildi.

