“Ankara’daki Yaşlı Çiftin Kayıp Durumu”

ACILI HABERDEN SONRA KOMŞULAR HAREKETE GEÇTİ

Ankara’nın Zafer Mahallesi’nde meydana gelen üzücü bir durum, komşuların 55 yaşındaki Ali Osman Er ve 60 yaşındaki eşi Medine Er’den haber alamamasıyla ortaya çıktı. Komşular, yaşanan bu durum üzerine durumu acil yardım hatlarına iletti.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNDE

Alınan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi. Ekipler, çiftin yatak odasında her ikisinin de cansız bedenini buldu.

OTOPSİ İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Çiftin cenazeleri, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bununla birlikte, olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.