Ankara’dan Avrupa’ya Zırhlı Araç İhraç

ZIRHLI ARAÇLARIN İHRAÇ SÜRECİ

Ankara’da üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçları, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşarak yurt dışına ihraç ediliyor. Marmaray hattı, bu süreçte farklı kullanımlarıyla ön plana çıkıyor. Marmaray’da taşınan zırhlı araçların varışı, dikkat çekiyor. Şu an, bu yolcuların nereye gittiği sorusu merak ediliyor.

Ankara’da üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçları, İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşarak Avrupa’ya ihraç ediliyor. Avrupa’ya gönderilen savunma sanayii araçlarını taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken kaydedildi. Görüntülerde, vagonlar dolusu Ejder Yalçın zırhlı araçlarının İstanbul üzerine doğru yol aldığı görülüyor. Türkiye’nin büyük ulaşım projelerinden biri olan Marmaray hattı, ihracat treni ile dikkat çekiyor.

Önceden genellikle yük taşımacılığı için kullanılan Marmaray hattında, artık savunma sanayii araçlarının taşınması da gözlemleniyor. Avrupa’ya ulaştırma amacıyla trenle taşınması, Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini ortaya koyuyor. Marmaray hattı, gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde, zırhlı araçların İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na taşındığı görüntüler elde ediliyor. Ayrıca, taşımacılık sırasında Marmaray’ın tüp geçidi de kullanılıyor.

Bu zırhlı araçlar, Boğaz’ın altından geçerek Avrupa Yakası’na ulaşır ve yolculuklarına devam eder. Ankara’da üretilen Nurol marka zırhlı araçlar, Avrupa’daki sipariş veren çeşitli ülkelere tren ile sevk ediliyor. Son olarak, Endonezya Hava Kuvvetleri Türkiye’den 48 adet 5. nesil Kaan savaş uçağı siparişi verdi. 5. nesil olup olmadığı tartışmalı olan ve radara yakalanmadığı söylenen F-35 uçaklarının düşmesi, dünya gündeminde yer alıyor. Özellikle, İsrail’in son İran saldırısında önemli sayıda F-35 uçağı kaybetmesi dikkat çekiyor.