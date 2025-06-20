Ankara’dan Avrupa’ya Zırhlı Araç Sevk Ediliyor

Ankara’da üretilen Ejder Yalçın zırhlı araçları, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşarak Avrupa’ya ihraç ediliyor. Marmaray hattı, farklı kullanımlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Marmaray’daki zırhlı araçlar nereye gidiyor? Ankara’da üretilen bu zırhlı araçlar, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşıyor ve Türkiye’den çıkış yapıyor.

ZIRHLI ARAÇLAR MARMARAY’DAN GEÇİYOR

Avrupa’ya ihraç edilen savunma sanayii araçlarını taşırken Marmaray hattından geçen ihracat treninin görüntüleri dikkat çekti. Vagonlar dolusu Ejder Yalçın zırhlı aracı, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaştı ve yurt dışına sevk edildi. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan bu hatta, savunma sanayii araçlarının da görünmesi önem taşıyor. Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini gözler önüne seriyor.

MARMARAY’DA TAŞIMACILIK DETAYLARI

Marmaray hattı, gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen zırhlıların İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru taşındığı gözlemleniyor. Taşımacılık sırasında Marmaray’ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, Boğaz’ın altındaki bu stratejik geçidi kullanarak Avrupa Yakası’na ulaşıyor ve yolculuklarına devam ediyor.

AVRUPA’YA SEVKİYAT DETAYLARI

Ankara’da üretilen Nurol marka zırhlı araçlar, sipariş veren çeşitli Avrupa ülkelerine trenle sevk ediliyor. Bu bağlamda, Endonezya Hava Kuvvetleri’nin 48 adet 5. nesil Kaan savaş uçağı siparişi vermesi de dikkat çekiyor. 5. nesil savaş uçakları ile ilgili tartışmalar devam ederken, radara yakalanmadıkları iddia edilen F-35 uçaklarının dünya genelinde ciddi kayıplara uğradığı gündemde. Özellikle İsrail’in son İran saldırısı sırasında önemli sayıda F-35 uçağı kaybetmesi, uluslararası arenada yankı buluyor.