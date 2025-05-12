Ankara’dan İlk Açıklama: “ÖNEMLİ BİR EŞİK”

PKK’NIN FESİH KARARI VE ANKARA’DAN AÇIKLAMALAR

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini gerçekleştiren PKK, kuruluşunu feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Bu gelişme üzerine Ankara’dan ilk tepkiler gelmeye başladı.

ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye” yolunda kritik bir aşamanın geçildiğini belirtti. Ala, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecektir.” şeklinde konuştu.

SÜREÇ TİTİZLİLİKLE TAKİP EDİLİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin dikkatlice takip edildiğini ifade ederek, “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.” dedi. Çelik, fesih ve silah bırakma kararının PKK’nın tüm şube ve uzantılarını kapsaması gerektiğini vurguladı. Somut olarak ve eksiksiz bir şekilde hayata geçmesinin bir dönüm noktası olacağını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının iç ve dış boyutlarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu gelişmenin, terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldıkları emperyalist planların önünü kesme noktasında olumlu bir dalga yaratacağını söyledi. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde Türkiye’nin siyasi kanallarını daha etkin kullanabilmesine imkan verecek” dedi.

VATANDAŞLARIMIZ KAZANACAK

Çelik, “Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” şeklinde konuştu.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Demokratik Bölge Partisi (Dem Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nın fesih kararına ilişkin, “Kongre hayırlı olsun.” dedi. Bakırhan, “Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız.” diyerek sürecin barışa katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.