Ankara’dan Trump’ın Seçimi Üzerine Yorumlar

TEBRİK MESAJINDA DOSTUM TRUMP VURGUSU

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajında “Dostum Trump” ifadesine yer verdiğini aktarıyor. Bu durum oldukça dikkat çekici. Türkiye, Biden yönetimi ile benzer bir sıcaklığı yakalayamamış. Trump döneminde liderlerden lidere diplomasi daha etkin bir şekilde yürütülebilmişken, Biden ve Başkan Yardımcısı Harris ile bu durum sağlanamamış.

ANKARA’NIN STRATEJİK DEĞERLENDİRMESİ

Ankara, meseleyi genel hatlarıyla Trump ve Harris üzerinden “İki ülkenin çıkarları örtüşmediğinde hangisi daha iyi partner olur?” sorusu çerçevesinde değerlendiriyor. Şu anki strateji Trump’ın kazanması durumunda ona göre şekillenecek. Nitekim her ülke, kendi milli menfaatleri doğrultusunda politika üretiyor.