Ankara’dan Yüksek Ses Uyarısı: SOLOTÜRK Uçuşları Yapılacak

ANKARA’DA SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞLARI

Ankara Valiliği’nden gelen bilgilere göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK, 28-30 Ağustos tarihlerinde keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Açıklamada, “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, “gösteri” uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde icra edileceği belirtildi. Başkentte yaşayanlar, şehir merkezi üzerindeki bu etkinlikler nedeniyle oluşabilecek yüksek sesler sebebiyle tedirgin olmamaları yönünde uyarıldı.

SOLOTÜRK’ÜN PERFORMANSI

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri’nin prestijli gösteri ekibi olup, F-16 savaş uçaklarının yüksek performansını gözler önüne seriyor. Ekibin, 20 dakikalık gösteri uçuşu esnasında 3,5 ton yakıt harcadığı biliniyor. Uçuşları sırasında en düşük 200, en yüksek ise 1.200 kilometre hıza ulaşabilen SOLOTÜRK, özellikle “SOLOTÜRK kalkışı” ve “SOLOTÜRK tonosu” gibi figürleriyle dünya çapında tanınmaktadır.