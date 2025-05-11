DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olasılığını gündeme getirdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tabii ki görüşeceğiz, görüşürüz. Şu anda yok ama muhtemelen belki önümüzdeki dönem yapacağımız işler çerçevesinde bir randevu da talep edilebilir. Ama bizim etmemize gerek yok. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin üçüncü büyük zeminin eş başkanlarıyla bence görüşebilir. Biz düşman değiliz. Sadece muhalefette bulunan bir siyasi partiyiz” dedi. Bakırhan, PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e süreçteki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Bakırhan, süreçle ilgili “Hangi noktadayız? Çok iyi bir noktadayız. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Yaklaşık 100 yıllık bir meseleyi tartışıyoruz. Türkiye’nin gündeminde olan bu mesele, Sayın Bahçeli’nin çağrısıyla başladı ve Sayın Öcalan’ın barış çağrısıyla devam edildi” ifadelerini kullandı. Sürecin önemine vurgu yapan Bakırhan, bu konuda herkesin bilgi sahibi olması gerektiğini belirtti ve “İmralı’da yapılan görüşmeleri Türkiye kamuoyuyla paylaştık, muhalefetle irtibat kurduk” dedi.

GELECEK İÇİN UMUTLAR

Geçmişteki çatışma ve çözüm deneyimlerini incelediklerini belirten Bakırhan, “Sayın Öcalan, ‘Mesele silahsa, buyurun devreden çıkarıyorum’ dedi. Bu, umudumuzu artırıyor. Silahın tartışıldığı yerde, tarafların çözüm arayışına yönelik ciddi bir samimiyet ortaya çıkıyor” diye konuştu. Özellikle, 2013-2015 yıllarında yaşanan süreci göz önünde bulundurarak, benzer bir durum yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi.

YARGI VE CEZAEVİ DURUMU

Bakırhan, cezaevindeki durum ve yargının durumu hakkında da endişelerini dile getirdi. “Madem bir süreç yürüyor, bu cezaevindeki durum nedir, yargının durumu nedir, ne olacak?” diyerek bu konularla ilgili daha fazla şeffaflık talep etti. “Kürt meselesinin çözümü, Türkiye’ye büyük katkı sağlayabilir” diyerek toplumun huzur içinde yaşaması için pozitif bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade etti.

KÜRTLERİN DEMOKRATİK HAKLARI

Kürtlerin Cumhuriyetle bir sorunu olmadığını vurgulayan Bakırhan, “Kürtler sadece ‘demokrasi olsun’ diyor. Bu ülke toprağının her köşesinde atalarımızın mirası var. Hiç kimsenin bu ülkeyi bölme gibi bir derdi yok” diye belirtti. Bu meselenin tartışılmasının önemine değinen Tuncer Bakırhan, “Demokratik bir zeminde, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir çözüme ulaşmalıyız” dedi.

CUMHURBAŞKANINA GÖRÜŞME TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediklerini yineleyen Bakırhan, “Bu sürecin yürüyebilmesi için Cumhurbaşkanımızın, tüm kesimlerle görüşmesi gerekir. Bizim de bu sürecin ilerlemesi için üzerimize düşeni yapacağımıza dair sözümüz var” açıklamasında bulundu.