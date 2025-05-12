(ANKARA) – DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın silah bırakma kararını değerlendirdi. “Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” dedi. MYK, önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Barış ve demokratik toplum inşa edilmeli. Biz birlikte Demokratik Cumhuriyet inşa etmek istiyoruz. Hayırlı bir gelecek için birlikte çalışmalıyız

YENİ VE UMUT DOLU BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINDAYIZ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir dönem kapanıyor. Evet, yeni ve umut dolu bir dönemin kapıları aralanıyor. Hepimiz için aralanıyor. Yalnızca yeni bir tarihe tanıklık etmiyoruz, aynı zamanda yeni bir tarih yazımına da talibiz. Eleştirimizle, önerilerimizle, yapıcı katkılarımızla bu süreçte hepimiz rol alabiliriz. Çünkü hep birlikte Demokratik Cumhuriyet inşa etmek istiyoruz. Bu süreç, ne taviz ne teslimiyet ne yenme ne yenilme sürecidir. Bu süreç, barış ve demokratik toplumu inşa etme sürecidir” şeklinde konuştu. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Bu önemli toplantıda açıklamalar yapan Doğan, katılımcıların ortak hüzünlerini, yaşamlarını yitiren insanlara duydukları hürmetle anarak ifade ettiklerini belirtti.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Ayşegül Doğan, Türkiye’nin bir asırdır gündeminde yer alan sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayarak, “PKK kongre kararlarını açıkladı ve fesih kararını duyurdu. Aslında beklenen oldu. Çünkü PKK’lı yöneticiler, bu çağrının gereklerini yerine getireceklerini daha önce duyurmuşlardı. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz. Bu sadece bir fesih kararı değil. Herkesi demokratik değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci” ifadelerini kullandı. Doğan, “Dolayısıyla bugün MYK’de alacağımız kararlar, ulusun geleceğini şekillendirecek bir ciddiyetle tartışılıyor” dedi.

DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI

Doğan, “Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen her şey ortadan kalkmış görünüyor. Çünkü PKK bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmememiz gerekiyor” diyerek, bu gelişmelere olumlu bir fırsat olarak bakılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Artık demokratik siyaset zemininde eşit yurttaşlığı tesis etme sorumluluğuyla karşı karşıyayız” ifadesini kullanarak, bu sürecin tüm toplumu ilgilendiren bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

BARIŞI KURMAK İÇİN EL BİRLİĞİ YAPMALIYIZ

Doğan, “Bu tarihi çağrının yaşam bulması için var gücümüzle çalışacağız. Barış artık bir düş değil, çok daha ötesine geçti. İstersek, yapabilirsek, güçlerimizi birleştirirsek büyük toplumsal barışı gerçekleştirebiliriz” diyerek, herkesi bu amaç doğrultusunda katkı sağlamaya çağırdı. Sürecin kırılganlık taşıdığına dikkat çeken Doğan, “Telaşa mahal yok ama hıza ihtiyacımız var. Çünkü böylesi süreçler kırılganlıklar barındırıyor” değerlendirmesinde bulundu.