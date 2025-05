Ankara Devlet Opera Ve Balesi (ADOB), “Tango Tutkusu” İle Anma Töreni Düzenledi

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİNDEN TANGO TUTKUSU PRÖMİERİ

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Arjantinli besteci Astor Pantaleon Piazzolla’nın “Tangata” ve Meksikalı Arturo Marquez’in “Crossroads” eserlerini iki farklı koreografide bir araya getirdiği “Tango Tutkusu” adlı eserin prömiyerini gerçekleştirdi. ADOB, eserin sahnelemesi öncesinde geçen yıl mayıs ayında genç yaşta vefat eden bale başkoreografı Almula Özlem’i anmayı ihmal etmedi. Sahnedeki ekranda Özlem’in fotoğrafı ve yer aldığı eserlerden görüntüler yer aldı. Özlem’in kardeşi, ADOB balerinlerinden Bleda Özlem, “Tango Tutkusu” eserinin geçen yıl bu tarihlerde, ablası Almula Özlem için ithaf edildiğini belirtti.

ANILARLA DOLU BİR GECE

Bleda Özlem, ablası hakkındaki duygularını şu sözlerle ifade etti: “Almula Özlem, yaşamını baleye adamış, sahnede geçirdiği her anı derin bir içtenlikle yaşayan, zarafeti, çalışkanlığı ile çevresine ışık saçan hafızalarda yer eden bir sanatçıydı. Acımız büyük. Eksikliği sahnede, kuliste, prova salonlarında hissediliyor. Ama onun anısı, sanatımıza kattıkları, çalışma ahlakı ve sessiz zarafeti bizlerle birlikte yaşamaya devam ediyor. Fakat biliyoruz ki, sanatçılar asla ölmez, bıraktıkları izlerle yaşarlar. Bu akşam sahneleyeceğimiz Tango Tutkusu, tutkuyu, içsel derinliği ve hayatın kırılgan yanlarını anlatan bir eser. Biz inanıyoruz ki, bu temsilin her adımı, onun ruhuna dokunan bir saygı duruşu olacak.”

SEVGİ DOLU KONUŞMALAR

Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ve Almula Özlem’in oğlu Kuzey Ersoy da birer konuşma yaptı. Kuzey Ersoy, “Sevgili annem, seni anmak için buradayım. Bu akşam arkadaşların senin için dans edecekler. Her adımda seni anacak, her notada seni hissedecekler. Sanatına, emeğine ve bize bıraktığın güzel anılara minnettarız. Bu temsil, seni unutmayan meslektaşlarından, dostlarından ve seni seven izleyicilerden gelen bir sevgi selamıdır. En çok da, seni hiç unutmayan oğlundan ve her zaman kalbinde taşıyan kardeşinden. Anneler günün kutlu olsun.” şeklinde duygusal sözlerle annesine sevgilerini iletti.

LATİN RÜZGARI İZLEYİCİLERİ HİSSETTİ

Eserin birinci perdesinde Meksikalı besteci Arturo Marquez’in “Crossroads/Kesişen Yollar” adlı eseri koreograf Can Arslan tarafından sahnelendi. “Tango Tutkusu”nun ikinci perdesinde ise Ankara balesi dansçıları, dünyaca ünlü Arjantinli besteci Astor Piazzolla’nın “Tangata” eserine Alman koreograf Ricardo Fernando’nun dans tasarımıyla Latin rüzgârı estirdi. İzleyiciler, eserin sonunda sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı. Dekor ve kostüm tasarımını Ricardo Fernando’nun yaparken, ışık tasarımını Ali Gökdemir üstlendi. Eserde, başrolde İlhan Durgut, Sultan Erol ve Nilay Tahiroğlu yer aldı. “Tango Tutkusu” eseri 15 ve 17 Mayıs tarihlerinde de sahnelenecek ve Kültür Yolu Festivalleri ile Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde izleyicilerle buluşacak.