(ANKARA) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir’le ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyor.

ORTAK PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI VE BİLGİLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Sayın Attaf ile gerçekleştirdiğimiz Ortak Planlama Grubu Toplantısı’nda farklı kurumlarımızın katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atılabileceğimiz adımları görüştük. Toplam ticaret hacmimizi en kısa süre içinde 10 milyar dolara çıkarılabileceğimize inanıyoruz.” dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi ziyaret için Cezayir’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Fidan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Kardeş Cezayir’i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Az önce Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim.” şeklinde konuştu.

CİDDİ EKONOMİK GELİŞİM VE İLİŞKİLER

Fidan, “İnşallah Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun’u bu yıl içerisinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı için Türkiye’de ağırlama imkanımız olacak. Cumhurbaşkanı Tebbun’un liderliğinde Cezayir’in önemli bir ekonomik gelişme kaydettiğini görüyoruz.” diyerek Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini belirtti. Cezayir’in uluslararası meselelere ilişkin görüşlerinin ve izlediği siyasetin büyük önem taşıdığını vurguladı. “Cezayir, sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bu bölgedeki istikrarın garantilerinden biri haline gelmiştir.” ifadesini kullandı.

ENERJİ, SAVUNMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Fidan, Cezayir’de bulunan yaklaşık bin 400 Türk firmasının ekonomiye ve istihdama katkı sağladığını, “İnşallah ticaret ve yatırımların karşılıklı teşviki gibi konularda imzalayacağımız anlaşmalarla ekonomik ilişkileri daha da derinleştirme imkanımız olacak.” dedi. Cezayir’in enerji güvenliği açısından önemli bir ortak olduğunu dile getiren Fidan, “Bu alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Keza savunma sanayi alanında da işbirliğimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

REGİYONEL KONULAR VE İNSANİ YARDIMLAR

Görüşmelerde bölgesel konulardaki işbirliğinin arttırılması ve ortak politikaların geliştirilmesinin hedeflendiğini aktaran Fidan, “Bugünkü görüşmelerimizde İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir.” dedi. Türkiye’nin Filistin halkına destek olmaya devam edeceğini belirtti. Fidan, “Cezayirli kardeşlerimize de Filistin davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

BARİŞ VE İSTİKRAR ÇABALARI

Son olarak Fidan, Libya’da kalıcı barış ve istikrar için tüm tarafları samimi bir diyalog geliştirmeye teşvik ettiklerini, Sahel bölgesinde terörizm ve aşırıcılık gibi sorunların kökenindeki sorunların çözümü için beraber çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Cezayir’in bölgesel meselelerin sıcak çözümlerle çözülmesi yönündeki yaklaşımını desteklediklerini de sözlerine ekledi.