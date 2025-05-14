Ankara Eczacı Odası 186. Yılını Kutladı

ECZACILIK EĞİTİMİ 186. YILINI KUTLADI

Ankara Eczacı Odası, Türkiye’de eczacılık eğitiminin bilimsel temellere dayandırılmasının 186. yıl dönümünü Anıtkabir ziyareti yaparak kutladı. 14 Mayıs 1839’da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfıyla başlayan bu köklü miras, büyük bir coşkuyla anıldı. Ziyaret sırasında, eczacıların yalnızca ilaç tedarik eden değil, aynı zamanda halkı ilacın doğru kullanımı konusunda bilgilendiren ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir paydaşı olduğu belirtildi.

BİLİMSEL ECZACILIĞIN GELECEĞİNE VURGU

Ankara Eczacı Odası, bilimsel eczacılığın mirasını yaşatmaya ve mesleğin geleceğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edecek. Bilim, etik ve toplum sağlığına adanmış eczacılar, 186 yıl boyunca sağlık hizmetlerinin en ön safında yer aldı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cumhur Cem Abbasoğlu, törende “Tüm zorluklara rağmen görevlerini özveriyle sürdüren eczacılarımızın Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyorum. Mesleki sorunların aşıldığı, emeğimizin değer gördüğü, umut dolu nice 14 Mayıslar diliyorum” diye konuştu.

TÖREN ANITKABİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Tören, Atatürk’ün mozolesine çelenk sunulması ve saygı duruşuyla sona erdi. Eczacılık eğitiminin tarihindeki bu önemli dönüm noktası, mesleğin geleceği açısından büyük bir anlam taşıyor.