(ANKARA) – Ege İşleyenel Görevden Alındı. Edepsizlerin Yeri Yoktur

SÖZDE PAYLAŞIMLAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Sosyal medya üzerinden, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i hedef alan “sarı torbalı” içerik paylaşan Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel’in görevden alındığı bildiriliyor. Cezaevinde tutuklu olan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, “Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur” şeklinde bir açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, İstanbul Gençlik Kolları hesabı üzerinde meydana gelen “sarı torbalı” paylaşımlar hakkında bilgi verdi. Şehirlioğlu, X hesabından şu sözleri paylaştı: “Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim. Yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi’nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir.”

DISCIPLIN SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel’in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025’te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatıldığı, bu durumun ardından İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine son verildiği belirtiliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şehliroğlu’nun açıklamasını alıntılayarak, “Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur” ifadelerini kullandı.