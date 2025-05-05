(ANKARA) – Ek Atama Bekleyen Öğretmenler, MEB Ve HMB Önünde Eylem Yaptı. Öğretmenler, Atanamamanın Adaletsizliğini Vurguladı. KPSS’de 63’üncü Olduğunu Belirten Bir Öğretmen, “Biz Atanmayan Öğretmenleriz” Dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Neden Umut Veriyorsunuz?” Diye Sordu. Ek Atama Talep Edildi, 15 Bin Yetersiz. Öğretmenler, Yüksek Sesle Taleplerini İletti

BİZ ATANMAYAN DEĞİL, ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİZ

Öğretmenler, ek atama talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem düzenledi. KPSS’de 63’üncü olmasına rağmen atanamayan bir tarih öğretmeni, “Biz atanamayan öğretmenler değiliz, biz atanmayan öğretmenleriz. 21 bin kişinin girdiği sınavda 63’üncü oluyorum ve atanamıyorum. Cumhuriyet tarihine baktığımızda bu eş, benzeri, örneği yok. Cumhuriyet tarihimizde ilk 100’e girmiş ve atanamayan öğretmenlere ilk kez şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

UMUT SUALİ VE KONTENJAN ADELETSİZLİĞİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yetkililere seslenerek, “Madem atamayacaktınız, neden bu gençleri yıllarca umutla okuttunuz?” dedi. 2024 KPSS için ek atama isteyen öğretmenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenledikleri basın açıklamasında, “Gün olur Yusuf kuyudadır, gün olur Yusuf kontenjanda zorbadır” ve “Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır – Paul Richer” yazılı pankartlar taşıdı. Taşınan diğer dövizlerde, “Adaletsiz branş dağılımına karşı ek atama”, “Ücretliyi bitir, ek atamayı getir” gibi mesajlar yer aldı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI ARTIYOR

KPSS’de 33. sırada yer alan biyoloji öğretmeni Hayriye Haktanıyan Uğraş, “Bugün burada emeğimizin karşılığını almak için toplanmış bulunmaktayız. 15 bin atamanın azlığı ve eşit şekilde dağılmayan branş sayılarını haykırmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllık 40 bin öğretmen atama sözüne karşın verilen 15 bin atama sayısı çok büyük mağduriyetler doğurmuştur” dedi. Uğraş, “En az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılması elzemdir” şeklinde konuştu.

DEVLETİN GEREKSİNİMİ ORTADA

Öğretmenlerin, kendileri ve ülkenin geleceği için duydukları kaygıların arkasında oldukça derin bir sorun var. Bu noktada, devlet büyüklerine seslenen grup, MEB’in ihtiyaçlarının yüksek olduğunu ve mevcut durumda 15 bin atamanın yetersiz kaldığını belirtti. “Sesimizi duyun, ek atamayı verin” şeklinde taleplerini yinelediler. Öğretmenler, “Eğitim, ülkenin şah damarıdır ve bir ülke, öğretmenine verdiği değer kadar güçlüdür” dedi.

İKTİDAR SORUNU GÖRMEZDEN GELİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Türkiye’deki 97 eğitim fakültesinin çoğunun Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde açıldığını belirterek, “68 bin atanamayan öğretmen var. Bu durum, eğitim fakülteleri ve pedagojik formasyonla beraber 1 milyona ulaşıyor. Ancak iktidar bu durumu görmezden geliyor” dedi. Öğretmenler ise mücadelelerinin hakları için devam edeceğini vurguladı.

UMUTLA EĞİTİMİN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE ETMEKTEYİZ

Ek atama talebinde bulunan bir başka öğretmen ise, “Cumhuriyet tarihimizde ilk 100’e girmiş ancak atanamayan öğretmenlere ilk kez şahit oluyoruz. Bu mevzu burada bulunan çok sayıda insanın değil, bu ülkenin geleceği ile ilgili bir meseledir” diyerek, yaşanan sorunların sadece kendileri için değil, tüm toplum için önemli olduğunu dile getirdi. Eylem, öğretmenlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklaması ile devam etti.