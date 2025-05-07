(ANKARA) – Ekrem İmamoğlu Beyazıt’a Davet Etti

DAVET MESAJI

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu akşam Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine vatandaşları davet etti. İmamoğlu, bu çağrıyı, “Diplomanı al da gel” ifadesiyle destekledi.

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında diplomayı paylaşarak vatandaşları Beyazıt’taki mitinge ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ sloganıyla katılmaya davet etti. Bu arada, İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettikten sonra, diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından silmişti.