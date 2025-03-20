Ankara Elektrik Kesinti Listesi Açıklandı

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Ankara’da, 21 Mart günü çeşitli ilçelerde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bu durum bazı mahallelerde meydana gelen arızalardan kaynaklanıyor. Kesintilerin detayları haberimizde mevcut.

KESİNTİ YAŞANAN İLÇELER VE MAHALLELER

Kesintiler özellikle Ehlibeyt ve Teksticiler sokak bölgelerinde baş gösteriyor. Bu bölgede bir arıza tespit edildi ve en kısa sürede enerji verilmesi planlanıyor. Ayrıca, Aydınlar ve Dikmen sokaklarında da benzer arızalar mevcut. Bu bölgelerde, “Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” ifadesi kullanılmakta. Merkezi sistemdeki bir çalışmadan ötürü elektrik akışı duraklamış durumda.

ELEKTRİK KESİNTİSİNİN SEBEPLERİ

Ayrıca, Ayrancı ve Dikmen sokaklarında, Naci Çakır, 756 Sokak gibi bölgelerde de elektrik kesintileri yaşanmakta. Bu bölgelerde enerji akışının, “21.03.2025 02:15’te verilmesi planlanmaktadır.” ifadesiyle belirtildiği gibi, restore edilmeye çalışıldığı da açıklanmıştır. İşçi Blokları, 1507/1 Sokak ve Akpınar, 854 Sokak’larda da benzer bir durum söz konusu. Kesinti süreleri, “21.03.2025 00:55” ve “21.03.2025 01:23” gibi tarihlerle belirtilmiştir.

Bu arızalarla ilgili çalışmalar devam etmekte ve enerjinin en kısa zamanda sağlanması hedefleniyor.