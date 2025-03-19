Ankara Elektrik Kesinti Listesi Duyurusu

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ankara’da elektrik kesintisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 20 Mart günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şöyle sıralanıyor:

KIZILIRMAK, 1428 Sokak bölgesinde bir arıza bilgisi mevcut. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak. “Anlık arıza çalışmalar devam ediyor” ifadesiyle belirtilen kesinti nedeni şebeke arızası.

BEYTEPE, 1799 Sokak bölgesinde de bir arıza bulunuyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. “Veriler değişiklik gösterebilir” açıklamasıyla durumu aktaran BAŞKENTEDAŞ, şebeke arızasına dikkat çekiyor.

MURAT, YAVUZEVLER Sokak bölgesinde de yine bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor. “Anlık arıza çalışmalar devam ediyor” bilgisiyle kesinti nedeni şebeke arızası olarak kaydediliyor.

ARIZA BİLGİLERİ

KORU, 2601 MESA KORU SİTESİ Sokak bölgesinde bir arıza olduğunu duyuruyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. “Anlık arıza çalışmalar devam ediyor” açıklamasıyla birlikte kesinti nedeni şebeke arızası olarak bildiriliyor.

KAZIM ÖZALP, REŞİT GALİP Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiş. Enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanıyor. “Anlık arıza çalışmalar devam ediyor” ifadesiyle kesinti nedeni şebeke arızası olarak belirtiliyor.

Diğer mahallelerdeki arızalar arasında AKPINAR, 1180 Sokak, UMUT, MAÇKA Sokak, YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak ve BALGAT, MEVLANA Sokak bölgeleri de yer almakta. Her biri için “Anlık arıza çalışmalar devam ediyor” vurgusuyla, kesinti nedeni şebeke arızası bildiriliyor.

Verilerde değişiklik olabileceği ise kullanıcıların dikkatine sunuluyor.