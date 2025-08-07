Ankara Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Ankara’da elektrik kesintilerine yönelik araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen açıklamaya göre, 8 Ağustos tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar için önemli bir bilgi olan bu kesintiler, özellikle elektrik hizmetlerinden faydalanan mahalleleri etkileyecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre aşağıdaki gibidir: AHLATLIBEL, Sokak bölgesinde bir arıza meydana geldiği biliniyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” İfade edilen kesinti nedeni ise “Şebeke arızası” olarak tanımlanıyor.

Benzer bir durum HARBİYE, NİĞDE Sokak bölgesinde de var. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” deniliyor. HARBİYE, DİKMEN Sokak bölgesinde yine bir arıza tespit edildi. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmalar devam ediyor.” ifadesi burada da geçerli. ÇUKURAMBAR, ZEKİ ERGEZEN Sokak bölgesinde de bir arıza durumu var ve durum ile ilgili açıklama aynı şekilde yapılıyor.

KESİNTİLER HAKKINDA DETAYLAR

Ankara’da elektrik kesintileri yaşanacak mahalleler ve süreleri hakkında detaylar açıklanmaktadır. Bu durum, yaşamlarını sürdüren ve elektrik ihtiyacı duyan vatandaşlar için oldukça önemli. Kesintilerin sebep olduğu rahatsızlıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmeleri gerekebilir. Kesintilerle ilgili bilgi akışının düzenli olarak takip edilmesi, vatandaşların planlama yapmalarına yardımcı olacaktır.