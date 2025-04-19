Ankara Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara elektrik kesintisi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen açıklamalara göre 20 Nisan’da Ankara’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Detaylar, kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler ile ilgili bilgileri içeriyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Ankara’da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler arasında Tınaztepe ve Kızılırmak Sokak yer alıyor. Buradaki arıza durumuyla ilgili olarak, “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” deniliyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor.

Çankaya’nın Nergiz Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edildi. Enerjinin 19 Nisan 2025, 23:30’da verilmesi planlanıyor. Ayrıca, Tınaztepe’de Libya Sokak’ta başka bir arıza bulunuyor ve burada enerjinin 19 Nisan 2025, 23:56’da verilmesi bekleniyor. Sancak ve 50.Yıl bölgelerindeki sokaklarda da arızalar yaşanıyor ve en kısa sürede enerji sağlanacağı belirtiliyor. Beytepe ile Akpınar’daki sokaklarda da benzer durumlar söz konusu; her iki bölgede de arıza çalışmaları devam ediyor.