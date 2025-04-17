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Ankara Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENT EDAŞ) yapılan duyuruya göre, 18 Nisan tarihlerinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintilerinin olacağı ilçeler ve mahalleler, vatandaşların açık bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılmakta. Ankara’da hangi bölgelerden elektrik kesintisi haberi geliyor ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. İşte detaylar.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENLERİ VE SÜRESİ

Ankara’da yaşanacak elektrik kesintileri şu şekilde sıralanmakta: Anlık arıza çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde kesintiler gerçekleşiyor. Kesintinin nedeni olan arızalar hatlarda gözlemleniyor. Harbiye ve Veznedar Sokak bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle enerji akışının 17 Nisan 2025, 23:10’da sağlanması planlanıyor.

Ayrıca, Sancak ve Tiflis Sokak bölgelerinde de arızalar bulunmakta. Bu kesintilerin 18 Nisan 2025, 00:13’te sonlandırılması bekleniyor. Yukarı Bahçelievler, 67 Sokak bölgesine dair başka bir arıza tespit edilmiş durumda ve en kısa sürede enerjinin verilmesi hedefleniyor. Elektrik kesintilerine dair daha fazla gelişme ve güncellemeler takip edilmekte.

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