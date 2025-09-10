Ankara Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da düzenli olarak elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül günü şehirdeki birçok ilçede değişik sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler detaylı bir şekilde belirtildi. Ankara’da hangi bölgelerde elektrik kesintisi olabiliyor ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte tüm detaylar haberimizde…

ARIZA BİLGİLERİ VE KESİNTİ NEDENLERİ

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre; FAKÜLTELER, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve verilerde değişiklik olabiliyor. Kesinti nedeni olarak “şebeke arızası” belirtiliyor.

FİDANLIK, CEMAL GÜRSEL Sokak bölgesi yine bir arıza ile karşılaşıyor. Aynı şekilde, “şebeke arızası” nedeniyle enerjinin en kısa sürede iletilmesi sağlanacağı bilgisi veriliyor. Ayrıca, FİDANLIK, ZİYA GÖKALP Sokak, FİDANLIK, CELAL BAYAR Sokak, KÜLTÜR, LİBYA Sokak ve SAĞLIK, PROF. DR. NUSRET FİŞEK Sokak bölgeleri de benzer sorunlarla karşılaşıyor.

DEVAM EDEN ARIZA ÇALIŞMALARI

SEYRANBAĞLARI bölgesindeki BAĞLAR Sokak, KUYUCAK Sokak, SERPİL Sokak ve ÜZÜMCÜ Sokak bölgelerinde de arıza raporları mevcut. Bu bölgelerdeki sorunlar için de en kısa sürede enerji verileceği duyuruluyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve verilerde değişiklik gösterebiliyor. TINAZTEPE, BAŞÇAVUŞ Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edilmiş ve enerjinin en kısa sürede yeniden sağlanması hedefleniyor.