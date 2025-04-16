Ankara Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintilerine dair bilgiler toplanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi, 17 Nisan tarihinde şehrin çeşitli bölgelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyuruyor. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına ilişkin ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Sorusuna yanıt arayanlar için “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” gibi önemli bilgiler mevcut.

İLÇELERE GÖRE KESİNTİLER

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgiler şu şekildedir: Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve bu nedenle verilerde değişiklik olabiliyor. Öne çıkan kesinti nedeni ise “şebeke arızası” olarak belirtiliyor. Zülfü Tigrel Sokak bölgesinde kaydedilen bu arızaya dair, en kısa süre içerisinde elektriğin yeniden verilmesi planlanıyor. Yine anlık arıza çalışmaları devam etmekte ve bu durum kesintilerin süresini etkileyebiliyor.