Ankara Elektrik Kesintisi Bilgileri Güncelleniyor

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’daki elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen açıklamaya göre, 10 Mayıs günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşayan mahalleler ve ilçeler merak ediliyor. Hangi ilçelerde elektrik kesileceği, elektriğin ne zaman geri geleceği gibi detaylar haberimizde mevcut.

ŞEBEKE ARIZALARINA DİKKAT

Ankara’da elektrik kesintileri, ilçelere göre çeşitlilik gösteriyor. Kesintilerin nedenleri arasında şebeke arızaları bulunuyor. Çayyolu bölgesinde, Ankara Evleri Sokak’ında bir arıza olduğu bilgisi yer alıyor. Enerjinin 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:30’da verilmesi planlanıyor. Ayrıca Çayyolu, 2675 Sokak bölgesinde de bir arızanın olduğu belirtiliyor. Bu durumda da elektriğin 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:30’da geleceği öngörülüyor.