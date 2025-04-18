Ankara Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi araştırmaları sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafında yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağıyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olabiliyor ve kesintiden sonra elektrik ne zaman geri gelecek, işte tüm detaylar.

KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE YAŞANACAK?

Ankara’da elektrik kesintileri aşağıdaki mahallelerde gerçekleşecek:

– **Aziziye, Mesnevi Sokak**: Burada bilgilendirildiğimiz kadarıyla bir arıza meydana gelmiş durumda. Enerjinin verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

– **Aziziye, Hoşdere Sokak**: Bu bölgede de yine bir arıza oluşmuş. En kısa zamanda elektiriğin geri verilmesi planlanıyor.

– **Ayrancı, Şair Baki Sokak**: Aynı şekilde burada da bir arıza bulunuyor ve arıza onarımı için çalışmalar sürüyor.

– **Ata, 1088 Sokak**: Bu sokakta da bir arıza söz konusu ve enerji sağlanması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

– **Aşağı Öveçler, 1296 Sokak**: Yine burada bir arıza mevcut. Enerji hizmetinin tekrar sağlanabilmesi için mevcut onarım çalışmaları yürütülüyor.

– **Ata, 1066 Sokak**: Bu bölgede de benzer bir durum yaşanıyor. Elektrik hizmetinin yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kesintilerle ilgili veriler sürekli değişiklik gösterebiliyor; dolayısıyla güncel durumu takip etmekte fayda var.