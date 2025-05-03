Ankara Elektrik Kesintisi Detayları Paylaşıldı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen verilere göre, 4 Mayıs’ta Ankara’nın farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde ve mahallelerde yaşanacağına dair bilgiler şu anda edinilmiş durumda. Ankara’da elektrik ne zaman geri gelecek sorusunun cevapları da burada.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE BELİRLENEN SÜRELER

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şöyle sıralanıyor: Kesintilerin nedenleri arasında “şebeke arızası” yer almakta. Yücetepe, Hedef Sokak bölgesinde bir arıza mevcut olup, enerjinin 03.05.2025 21:47’de verilmesi planlanıyor. Devlet, İnönü Sokak bölgesindeki arızanın da en kısa sürede giderileceği bildirilmekte. Ek olarak Yücetepe, Hedef Sokak, Alacaatlı, 3428 Sokak ile Naci Çakır, 768 Sokak bölgelerinde de arızalar bulunuyor ve enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Remzi Oğuz Arık, Atatürk Sokak; Arka Topraklık, Kıbrıs Sokak ve Anıttepe, Gençlik Sokak bölgelerinde de benzer arızaların olduğu ve yapılsa kesinti süresinin değişebileceği bilgisi verilmekte.

MAHALLELERİN DURUMU

Elektirik kesintilerinin kesinlikle ne zaman sona ereceğine dair bilgiler anlık olarak güncelleniyor. Mahallelerdeki arızalar ve elektrik kesintileri, belirtilen tarihlerde yakından izleniyor. Kesinti süreleri değişiklik gösterebildiği için, abonelerin durumu takip etmeleri gerekiyor. Elektrik kesintileri ile ilgili gelişmeler ile dikkatli olmak, gerekli önlemleri almak önem taşıyor.