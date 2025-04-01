Ankara Elektrik Kesintisi İlçe Listesi

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan duyuruya göre 2 Nisan tarihinde Ankara’nın bazı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu duruma ilişkin detayların yanı sıra, elektrik kesintisinin yaşandığı mahalleler ve ilçeler hakkında bilgi veriliyor. Elektrik kesintisi ile ilgili merak edilen sorular arasında “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” yer alıyor.

KESİNTİLERİN YAŞANDIĞI İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileri belirli ilçelere göre şöyle sıralanmaktadır: Beytepe ve Umut Sokak bölgesinde bilgiler doğrultusunda bir arıza mevcut. En kısa sürede elektriğin sağlanması hedefleniyor. Anlık arıza çalışmalarının sürdüğü ve verilerin değişiklik gösterebileceği aktarılıyor. Kesinti nedeni ise şebeke arızası olarak belirlenmiş. Diğer bir yerde, Yeşilkent, 555 Cadde Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edilmiş olup, yine en kısa sürede enerji verilmesi için çalışmalar devam ediyor.