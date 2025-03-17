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Ankara Elektrik Kesintisi İlçe Listesi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart tarihinde Ankaranın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisi verildi. Bu doğrultuda hangi ilçelerde elektriğin kesileceği ve ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor: Beytepe, 1713 Sokak bölgesinde belirlenen bir arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşanıyor. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor. Ayrıca, Oran’da da 629 Sokak bölgesinde bir arıza durumunun olduğu ve en kısa sürede bu bölgeye de enerji verileceği bilgisi paylaşılıyor.

Bu kesintiler ile ilgili olarak, yapılan çalışmaların sürecinde verilerin değişiklik gösterebileceği hatırlatılıyor. Kesintilere neden olan durumun ise şebeke arızası olduğu belirtiliyor.

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