Ankara Elektrik Kesintisi İle İlgili Detaylar

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da 12 Mart günü Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamara göre, şehir genelinde bazı ilçelerde belirli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin ayrıntıları ve hangi ilçelerde etkili olacağı haberimizde yer alıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Şehirdeki elektrik kesintileri konusunda en güncel bilgiler yakından takip ediliyor. YAKUPABDAL bölgesinde, YAKUPABDAL Sokak’ında bir arıza olduğu belirtiliyor. Enerjinin bu bölgeye 11 Mart 2025 tarihinde saat 21:29’da verilmesi planlanıyor. Ancak, “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” açıklaması da mevcut.

Ayrıca, yine YAKUPABDAL bölgesinde bir başka kesinti daha bulunuyor. Enerjinin 11 Mart 2025 tarihinde saat 22:54’te verilmesi bekleniyor. Bu bölgede de arıza nedeniyle elektrik verilmesi gecikebilir.

Bu arızalar haricinde AYRANCI, HOŞDERE Sokak bölgesinde, 12 Mart 2025 tarihinde saat 02:34’te enerji verilmesi planlanıyor. Yine “Anlık Arıza Çalışmaları Devam Ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” ibaresi dikkate alınmalı. Son olarak, GÜZELTEPE, 746 Sokak bölgesinde de bir elektrik arızası meydana geldiği ve enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisi belirtiliyor.