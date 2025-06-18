Ankara Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMASI

Ankara’da elektrik kesintisi ile ilgili kapsamlı araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen açıklamaya göre, 18 Haziran tarihinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve kesintilerin ne zaman sona ereceğiyle ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Ankara’da yaşanacak elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: Çalışmalar devam ediyor, bu nedenle veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti sebepleri arasında şebeke arızaları yer alıyor. Beytepe, 1642 Sokak bölgesinde bir arıza tespit edildi. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. Benzer şekilde, Beytepe, 1644 Sokak bölgesinde de bir arıza bulunmakta ve en kısa süre içinde enerji sağlanması planlanıyor.

ARPIZALARIN DETAYLARI

Ertuğrul Gazi, Münzevi Sokak bölgesinde de bir şebeke arızası mevcut. Bu bölgede elektrik kesintisinin 18.06.2025 tarihinde saat 02:01’de sona ermesi bekleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor, veri güncellemeleri ile gelişmeler takip ediliyor. Gelişmeler ışığında vatandaşların enerji ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması hedefleniyor.